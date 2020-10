L'Italia pareggia contro la Polonia. Ma sono tutti soddisfatti, forse troppo

L'Italia pareggia a Danzica, tenendo a distanza le avversarie ma rischiando la beffa in una partita dominata contro la Polonia. Il migliore in campo è certamente Acerbi, bravo a mettere una pezza su Grosicki a pochi minuti dalla fine, mentre Chiesa sbaglia un gol quasi fatto nel primo tempo pregiudicando il risultato finale.

Mancini è stato soddisfatto, nonostante il campo non aiutasse la qualità dei singoli giocatori, soprattutto per chi vuole palleggiare. Anche Acerbi ha sottolineato l'ottima prestazione a parte il gol che non è arrivato. Infine ha parato anche capitan Bonucci che è contento per il pari finale che premia sicuramente più gli azzurri a livello di classifica.