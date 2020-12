L'Italia pesca la Svizzera e l'Irlanda del Nord. Più semplici Lituania e Bulgaria

vedi letture

La Svizzera non è un avversario molto semplice. Lo stesso Roberto Mancini ha detto che la Svizzera è un'avversaria ostica, ma le altre forse non sono così impossibili da battere. Perché Irlanda Del Nord, Bulgaria e Lituania non sembrano sfide impossibili per una nazionale che non perde da oltre due anni, dall'1-0 contro il Portogallo di Lisbona. Gravina gli fa eco, sottolineando comunque la serenità e la tranquillità di questi giorni.

Le schede delle avversarie

Irlanda del Nord.

Svizzera.

Bulgaria.

Lituania.