L'Italia punta il Belgio: ottimismo per Chiellini. Locatelli e Pessina scalpitano

L'Italia prepara la gara contro il Belgio e ha continuato a farlo ieri al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Si respira ottimismo sulle condizioni di Chiellini che potrebbe esser dunque della partita: il capitano azzurro viene monitorato costantemente dallo staff ma la sensazione è che possa esserci contro Lukaku al fianco di Bonucci. Ancora da capire se Florenzi ce la farà o meno: Mancini vuole aspettare l'ultimo istante per sciogliere il ballottaggio tra Di Lorenzo e Toloi, anche perché dall'altra parte peserà la presenza o meno di Hazard nell'undici di Martinez. La presenza del giocatore del Madrid potrebbe richiedere un terzino più bloccato come l'italo-brasiliano mentre per il resto ovviamente confermati Donnarumma e Spinazzola.

LOCATELLI E PESSINA SCALPITANO - Il grande dubbio è in mediana. I tre titolari sulla carta, Barella, Jorginho e Verratti, hanno mostrato una sola lacuna che i sostituti, Pessina e Locatelli, hanno saputo colmare. Gli inserimenti per i gol. Mancini sta riflettendo, se ripartire con un centrocampo più dinamico ma meno d'inserimento in area oppure se mettere da subito una delle due frecce, al posto di Barella o Verratti. Per il resto è aperto il ballottaggio tra Berardi e Chiesa sull'out destro. Mancini potrebbe riproporre ancora il giocatore del Sassuolo perché lo juventino è capace di spaccare la partita a gara in corso. Poi Immobile, poi Insigne. Aspettando venerdì.