L'Italia spreca contro una buona Olanda. Mancini rilancia: "Vinciamo il girone"

Il pareggio dell'Italia 1-1 contro l'Olanda è in realtà bifronte. Perché se è vero che la Polonia, vincente contro la Bosnia, è in testa al girone, dall'altro con due vittorie ci potrà essere il primo posto e l'eventuale finali (in Italia) di Nations League, importanti anche per arrivare alle prossime competizioni con più agio. Benissimo Barella, trascinatore in coppia con un Chiellini che ha fatto benissimo, un po' meno Chiesa che è apparso in difficoltà.

Mancini ha omaggiato gli avversari, seppur snaturati "per la prima volta nella storia del calcio", ma poi ha sottolineato gli obiettivi, convinto di vincere le prossime due partite con Polonia e Bosnia. Intanto sono diciannove le partite utili consecutive, l'ultima sconfitta è contro il Portogallo nel settembre del 2018.