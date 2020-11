L'Italia vince in surplace con la Bosnia, 2-0 il finale. Ok la final four a Milano e Torino

L'Italia batte la Bosnia per due a zero, collezionando il ventiduesimo risultato consecutivo e l'accesso alla final four che si giocherà a Torino e Milano a ottobre prossimo. Molto bene Insigne, probabilmente il migliore in campo, così come Berardi e Locatelli, protagonisti in positivo. Commosso Evani, tecnico ad interim, che considera le finali di Nations come un banco di prova.

Insigne, nel dopopartita, ha ammesso di non sapere dove possa arrivare questa Nazionale, mentre Barella ringrazia sia Roberto Mancini che Antonio Conte, suo tecnico del club.