L'orgoglio della Lazio più forte della pandemia. Un pari che vale come una vittoria

Pareggio prezioso per la Lazio a Brugge. Incredibile a dirsi, dopo che i biancocelesti avevano battuto con autorità il ben più quotato Borussia Dortmund, ma oggettivamente era complicato fare di più in una situazione come quella di stasera, apparsa se non disperata sicuramente critica. Appena 13 giocatori della Prima squadra convocati. E meno male che Andreas Pereira ha recuperato all'ultimo. E allora ben venga anche un punto con un'avversaria che si è dimostrata di buon livello e poco propensa a fare da sparring partner in un girone dove doveva essere l'ultima forza. Primo posto mantenuto, in virtù della miglior differenza reti sui belgi, in attesa dello Zenit stasera battuto dal Borussia Dortmund. Correa illude, Patric atterra ingenuamente Rits dagli sviluppi di calcio d'angolo. Il VAR lo incastra, il Brugge pareggia con Vanaken. La ripresa è dominio belga con Reina versione supereroe. Partita che assume contorni epici quando dopo due cambi effettuati da Inzaghi, si fa male Felipe Caicedo e il tecnico è costretto a schierare il 2001 Szymon Czyz, centrocampista offensivo. Con le unghia e con i denti, la Lazio ha difeso il risultato. "Prestazione d'orgoglio" dichiara Simone Inzaghi al termine della partita che ha commentato la vera e propria ecatombe: "Abbiamo fatto di necessità virtù, avevamo già mille difficoltà e si è aggiunto anche Patric che a fine primo tempo aveva dei conati di vomito e sbandamenti. Pereira è arrivato oggi pomeriggio con noi ed è stato bravo, così come Muriqi e Czyz. Non mi era mai capitato di venire a giocare con 12 giocatori di movimento, bisogna saper convivere anche con queste cose sperando non accadano più".