L'ottimismo di Maldini e i milioni di Ibrahimovic. Non sarà a Milanello, almeno oggi

Maldini è stato telegrafico, ma sincero: c'è ottimismo per il rinnovo di Ibrahimovic, anche perché nelle ultime settimane le parti si sono parlate e, pur giocando a un tira e molla, l'idea è sempre stata quella di trovare un accordo perché lo svedese giochi un anno in rossonero, a cifre comunque alte, intorno ai 6 milioni di euro. Questo nonostante il ritiro sia iniziato senza Ibrahimovic, nella giornata di oggi. E la sensazione è che non si sbloccherà tutto a brevissimo giro di posta, perché la risposta all'ultima domanda non è ancora arrivata, quindi Ibra non sarà a Milanello.

Intanto si sono fatte alcune ipotesi per un eventuale piano B tra vecchi amori come Correa e sensazioni che sembravano appartenere più a Rangnick come Jovic. In ogni caso con Maldini ottimista anche Ibra, probabilmente, tornerà.