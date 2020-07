L'Udinese festeggia la salvezza con una vittoria e vola verso il 25esimo anno di fila in A

Prosegue il buon moment dell’Udinese, che dopo aver battuto la Juventus alla Dacia Arena si impone anche sul campo del Cagliari, mettendo a segno il secondo successo di fila. I friulani erano scesi in campo consapevoli di essere già salvi, visto che il Cagliari aveva perso sul campo del Bologna. Nonostante tutto la formazione allenata da Luca Gotti ha regalato una buona prestazione anche sul campo, festeggiando al meglio la permanenza nella categoria ottenuta con due giornate d’anticipo. Ai friulani basta un gol di Okaka, messo a segno dopo appena 2’, per aver ragione di un Cagliari dopo rinunciatario in zona offensiva. Un risultato che permette a De Paul e compagni di agganciare e superare in classifica (per gli scontri diretti) proprio la formazione di Walter Zenga. In attesa di capire se l’anno prossimo in panchina ci sarà ancora Gotti, i friulani l’anno prossimo si godranno il venticinquesimo anno di fila in Serie A.