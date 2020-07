L'Udinese vede la salvezza, ma De Paul maledice il palo. Manca davvero poco

vedi letture

Al novantaseiesimo poteva esserci una pietra tombale sulla salvezza dell'Udinese. Se il tiro di De Paul fosse finito in porta, invece che sul palo, lo 0-0 in casa contro la Lazio avrebbe avuto un'altra faccia. Invece il pari tiene ancora in vita il Lecce, distante sette punti - comunque a distanza di sicurezza - e che non ha giocatori in forma come Lasagna, croce e delizia di questa sera, tra contropiedi e qualche scelta sbagliata di troppo.

Felice anche il tecnico Gotti, subentrato a Tudor e che ha praticamente sigillato la salvezza, anche se mancano ancora tre-quattro punti per raggiungere la soglia dei quaranta, solitamente sufficiente per salvarsi. Le tante occasioni sbagliate dai suoi, però, fanno dire come siano in realtà due punti persi, più che uno guadagnato.