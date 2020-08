L'Udinese vince e chiude 13°. E l'apertura di Gotti regala qualche certezza in più sul futuro

Successo importante, quello dell'Udinese sul campo del Sassuolo nell'ultima di Serie A. I friulani si sono imposti grazie alla rete di Okaka, alle giocate di De Paul e alle parate del solito Musso. Il 13° posto finale è un piazzamento importante, per una squadra che fino a pochissime settimane fa era in piena lotta per non retrocedere. Il lavoro di Gotti, evidentemente, ha dato i suoi frutti alla lunga.

E proprio il futuro dell'allenatore che ha guidato la squadra alla salvezza sarà oggetto di discussione nei prossimi giorni: nel pregara il dg Marino aveva annunciato la propria soddisfazione e l'intenzione di andare avanti insieme. Nel post partita è stato lo stesso Gotti a dare la propria disponibilità dopo giorni di incertezza: "Sarei contento di poter continuare qui", ha detto il mister.