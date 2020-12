La dura risposta a Dybala sul rinnovo e la scelta di Pirlo: tutte le parole di Agnelli

E' Andrea Agnelli, numero uno della Juventus, uno dei protagonisti del Golden Boy 2020, istituito come sempre da Tuttosport: “Grazie per il premio (Best European President, ndr), lo ricevo volentieri a nome di tutti coloro che lavorano alla Juventus. Quello che abbiamo in questo momento è una riflessione che la nostra industria affronta a seguito della pandemia, ci sono grandissime difficoltà in questo momento. Non si deve però lasciare una crisi senza una riflessione, vedo grande interesse degli istituti finanziari per il nostro settore. C’è un comune denominatore che è la governance che va migliorata. C’è de lavoro inespresso che va liberato. Mi immagino la Juventus primeggiare, in Italia e in Europa, in quale che sarà il modello che seguiremo per assicurarci che le fasce più giovani, che ora si stanno distaccando dal calcio, torneranno a seguire lo sport più importante al mondo”.

Sulla scelta di Pirlo: “Quando li si vede in settimana si vede la modernità di tutto lo staff. Con Andrea il ragionamento parte tempo addietro, le sue idee ci hanno da subito affascinato. Sono idee che catturano. Poi è stato bello vedere come si è costruito con Tudor, Baronio, Gagliardi e il ritorno di Bertelli. C’è un lavoro scientifico ma legato all’umanità. C’è tanta attenzione, molta modernità, gestione del dato ma tanta empatia umana. Poi il calcio si giudica dai risultati, in questi giorni siamo passati in maniera disarmante dalle stelle alla stalle”.

Sulle dichiarazioni di Dybala: "Le dichiarazioni di Paulo? La notizia positiva è il ritorno al gol. Ha avuto un periodo difficile dopo il Covid-19. Ho sentito con grande piacere il suo amore per la Juve, noi lo vediamo ieri oggi e domani qui da noi. A me risulta che abbia già ricevuto un’offerta che lo porterebbe tra i top 20 in Europa a livello economico, noi aspettiamo serenamente una sua risposta. Che aspettiamo anche in campo, lo vogliamo tra i primi cinque ma lui al momento non lo è. E lo sa".

Su qualcosa che non si sa di Ronaldo: “In Ronaldo vedo che ha un fantastico senso dell’umorismo, molto British. Lui è uno divertente e non ce lo si aspetta vedendo la sua immagine”:

Su U23 e Juventus Women: “Credo molto nel settore femminile, è stato bello vederle settimana scorsa contro il Lione. Il sorteggio è stato sfortunato ma alle ragazze ho detto poco prima della gara che se uno vuole diventare tra i migliori se la deve giocare con i migliori. Salvo che per le donne l’obiettivo come per i maschi resta la vittoria del campionato italiano. Abbiamo spiegato i benefici del percorso e ora vediamo dei frutti. Vedere Dragusin, Portanova, Frabotta fa molto piacere. Questo era si sviluppa con dialogo fra prima squadra, U23 e U19. Il mio auspicio è che anche altre società seguano le seconde squadre per evitare che tanti giocatori si perdano per strada”.

Sul sorteggio del Porto: “Con un mino di superstizione scherzavamo oggi di mettere Bonucci su uno sgabello. Pensavamo che lo scorso anno i sorteggi erano favorevoli ma poi siamo usciti dalla competizione. L’affrontiamo con serietà, il Porto è un avversario di grandissimo blasone”.