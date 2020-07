La Fiorentina recrimina con Chiffi: il 2-1 contro la Roma non ha tiri in porta

La Fiorentina perde contro la Roma per 2-1, ma è una sconfitta indolore per una squadra che non ha più obiettivi da qualche settimana, dopo una salvezza in cassaforte. Ancora una volta è Terracciano il migliore, incolpevole sui rigori di Veretout ma bravo a parare praticamente tutto quello che gli passa intorno, senza far rimpiangere il numero uno titolare Dragowski.

Così alla fine è un episodio dubbio a cambiare la partita, perché il contatto fra il portiere e Dzeko arriva quando il tiro è già stato scoccato dal bosniaco. Iachini nel dopopartita ha posto l'accento sul fatto che la sfera andasse scodellata dopo il tocco dell'arbitro Chiffi, anche se il regolamento dice che se la deviazione non cambia la squadra ad avere la disponibilità del pallone non vada fermata l'azione. Solo un tiro in porta, quello del gol di Milenkovic, oltre al palo di Pezzella: la produzione offensiva dei viola è sotto la lente di ingrandimento.