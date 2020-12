La Fiorentina si regala la prima gioia del Prandelli-bis: l’impresa di Torino può essere la svolta

Vittima sacrificale a chi? La Fiorentina, che non vinceva in campionato da ottobre, sembrava destinata a schiantarsi contro una Juventus finalmente in forma. Ma la gara contro i bianconeri, si sa, non è una qualsiasi. E i viola lo hanno dimostrato una volta di più: autentica impresa della squadra di Cesare Prandelli, che batte la Vecchia Signora a Torino con un pesante 3-0 e si gode il primo successo da quando è tornato sulla panchina dei viola al posto di Beppe Iachini. Un successo dai mille volti, anche se il migliore in campo è quel Franck Ribery che, quando è in serata, è di un’altra categoria per tutti gli avversari. Se la Juve chiude nel peggior modo possibile il 2020, la Viola lo fa col sorriso sulle labbra, con la soddisfazione di Prandelli che pensa subito alla ripresa del campionato dopo le festività natalizie. E un successo così, di fronte alla squadra di Cristiano Ronaldo, può rappresentare un’occasione unica per i toscani: quella della svolta, che finora non si era neanche intravista. E adesso sembra dietro l’angolo.