La Fiorentina tiene la palla ma non trova la via del gol. E Iachini è sempre più in bilico

Una Fiorentina che tiene in mano il pallino del gioco e domina nel possesso palla, ma che contro il Parma non riesce a sfondare e a trovare la via del gol. Lo 0-0 finale del Tardini è solo la logica conseguenza di quanto detto. Un risultato che inguaia ulteriormente il tecnico Beppe Iachini, mai come stasera in bilico e al centro di riflessioni da parte della società. Al termine della partita lo stesso allenatore si è detto tranquillo ed in attesa di eventuali decisioni da parte della società, ma dopo il gran parlare dei giorni scorsi la direzione sembra essere quella dell’esonero. Chi al suo posto? Il sogno resta Maurizio Sarri, ma ad oggi il candidato numero uno alla panchina viola in caso di cambio di guida tecnica è l’ex Cesare Prandelli.