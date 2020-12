La Fiorentina vede una lucina in fondo al tunnel. Ribery è tornato il leader che mancava

La Fiorentina intravede una piccola luce in fondo al tunnel se non da un punto di vista del punteggio, visto il pari che smuove di poco la classifica, con una prestazione di buon livello dopo settimane difficili. Ribery è stato il trascinatore insieme ad Amrabat, mentre ha marcato ancora visita Castrovilli. Nonostante le proteste di De Zerbi, il rigore fischiato da Valeri sembra solare e Vlahovic è tornato al gol che mancava da ottobre e ha ringraziato Prandelli per la fiducia. A fine partita parole importanti di Ribery che ha dichiarato: " Voglio aiutare la mia squadra, la mia società e la mia città". Un leader che è mancato molto ai viola e che ora può essere la chiave per uscire dalla crisi di risultati. Felice anche il mister che ha dichiarato: "Ho avuto le risposte caratteriali che mi aspettavo". Il club ha deciso di proseguire il ritiro anche se una decisione definitiva verrà presa solo domani.