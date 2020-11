La follia collettiva del Torino porta al quarto ko in campionato: il 4-3 con la Lazio arriva al 98'

L'ennesima sconfitta. La quarta per la precisione, con l'ennesima rimonta subita da una squadra priva di carattere. Il Torino cede il passo nei minuti finali ad una Lazio che non molla praticamente mai: uno stop che pesa moltissimo soprattutto sul morale, come commentato dallo stesso Giampaolo: "È stata una follia. Non c'è tecnica, né tattica: è solo gestione mentale. Nelle ultime tre partite abbiamo raccolto un solo punto, non c'è giustificazione". Altro che esorcista, al momento servirebbe un trattamento psicologico per superare simili paure.