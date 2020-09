La Juve aspetta Suarez, ma a Barcellona è braccio di ferro. E Milik può sbloccare Dzeko

vedi letture

Il tempo scorre, Andrea Pirlo aspetta un centravanti. In casa Juventus prosegue la telenovela legata a Luis Suarez. Grande obiettivo dei bianconeri, perno della rivoluzione a passo lento di casa Barcellona. Gli ostacoli restano due: il passaporto e la buonuscita. Sul primo fronte, a metà settimana è atteso l'esame d'italiano, snodo cruciale per capire se il Pistolero riuscirà a dribblare la burocrazia in tempo per questo mercato autunnale. Sul secondo, è guerra aperta a questo punto al Camp Nou: a breve scenderanno in campo gli avvocati, ma la tensione è palpabile e il punto d'incontro non sembra più vicino.

Milik sblocca Dzeko? Intanto, un po' più a sud di Torino, la Roma e il Napoli si avvicinano nelle rispettive valutazioni di Arek Milik. L'intesa per vestire di giallorosso il bomber polacco è diventata più prossima in serata: un affare che sbloccherebbe il giro degli attaccanti. Perché la Juve ha Suarez nel mirino, ma Dzeko piace eccome. Soprattutto allo stesso Pirlo, che sul numero 9 non si è nascosto: gli serve. E, ma qui non sono ovviamente parole sue, il bosniaco potrebbe essere anche più immediato da adattare alla Juve che si va costruendo. Dovesse diventare più semplice da chiudere a livello di calciomercato, potrebbe mettere la freccia e sorpassare. A meno di un eventuale ritorno di fiamma per Milik, che alla Juve pensa ancora. La poltrona del post Higuain (in attesa dell'ufficialità del suo addio) è davvero per due, al massimo per tre. Chi la occuperà?