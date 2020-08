La Juve colpisce a sorpresa: a un passo McKennie, il centrocampista che non ti aspetti

La Juve batte un colpo. Tedesco, ma anche statunitense. I bianconeri, per rinforzare il centrocampo di Andrea Pirlo, pescano in Bundesliga, chez Schalke 04: l'uomo del giorno è Weston McKennie. Affare low cost, o quasi: 3 milioni per il prestito, 18 per il riscatto. Centrocampista di quantità, più che di qualità: classe '98, fisico possente, duttile e propenso alla rottura del gioco altrui. Un affare ancora da chiudere, ma la Vecchia Signora pare aver bruciato la concorrenza di Arsenal ed Everton. E aver tracciato un identikit del proprio mercato: giocatori giovani, non troppo costosi, con voglia di affermarsi. E che magari sorprendano.