La Juve continua il casting delle punte: Dzeko scala le gerarchie del mercato bianconero

All'improvviso, Edin Dzeko. Il bosniaco, tornato in giornata in Italia, scala posizioni e sale al primo posto nell'indice di gradimento della nuova Juventus di Andrea Pirlo. Particolarmente gradito al tecnico, il cigno di Sarajevo potrebbe lasciare la Roma, che si prepara a puntare forte su Arek Milik nel più classico valzer delle punte. Allargato, perché se sui social Karim Benzema fa sognare i tifosi della Vecchia Signora, oltremanica il ds Paratici sonda tutte le strade possibili. E molte puntano a Raul Jimenez: nei vari contatti londinesi, l'uomo mercato esplora non soltanto le strade relative al numero 9, perché i contatti proseguono anche per le cessioni, da Alex Sandro a Bernardeschi passando per Douglas Costa. Il cartello work in progress è ben visibile, fuori dalla Continassa.