La Juve e il centravanti: Higuain più vicino all'addio, Suarez in corsa contro la burocrazia

Uno esce, l'altro arriva. Andrà così, anche se il primo nome è certo e il secondo ancora da scrivere. La Juventus è sempre più vicina a salutare Gonzalo Higuain: l'arrivo del fratello Nicolas nella notte tra lunedì e martedì ha dato il la alle trattative vere e proprie, l'Inter Miami di Beckham e Matuidi è alla finestra e spinge. In MLS, il Pipita può tornare a essere stella: la risoluzione, dopo gli incontri di oggi, è più vicina e anche l'argentino sembra convinto. Discorso diverso, per dovere di cronaca, su Sami Khedira, che a oggi resta fermo sui suoi propositi, a tinte bianconere.

E Suarez? È sempre lì, al primo posto della lista. C'è la burocrazia da superare, perché tempus fugit e quello per il passaporto non è infinito: la Juve aspetta l'ormai celebre esame d'italiano, mentre Luis si allena in gruppo a Barcellona, al fianco di Vidal. La lista della spesa resta invariata, almeno per ora: Suarez alla prima voce, Dzeko appena dietro, se vorrà davvero dare l'addio alla Roma. Senza fare follie, anche perché l'allarme sui conti di Andrea Agnelli, dall'ECA, riecheggia anche alla Continassa.