La Juve fa l'impresa al Camp Nou: 3-0 al Barça e primato. CR7 trionfa nel tempio di Messi

La Juventus cercava risposte e conferme, dopo la reazione di orgoglio in un derby vinto ma non giocato benissimo contro il Torino. Le ha trovate in uno degli stadi più iconici per la storia del calcio europeo, quel Camp Nou che nessuna italiana aveva mai violata fino a tal punto. I bianconeri espugnano con un pesante 3-0 il tempio del Barcellona e di Lionel Messi dopo una prestazione da incorniciare nella galleria delle migliori partite degli anni recenti. Cristiano Ronaldo sullo scudo che porta Weston McKennie, un altro che, come la Vecchia Signora, nella stracittadina ha forse svoltato la propria stagione e, chissà, la propria carriera. I bianconeri mettono sotto per 90 minuti i blaugrana, concedendo tanti tiri in porta ma pochissime occasioni vere, e capitalizzando quelle che la difesa catalana offre al portoghese e ai suoi compagni. Brillano tutti, in una serata da grande Juve, come non l’avevamo ancora mai vista in questa annata. La prima, di Andrea Pirlo, che chiede di rivedere lo stesso spettacolo anche nelle prossime gare, fuori dalle serate di gala. L’atto 36 dell’eterna sfida tra CR7 e Messi è un monologo del portoghese.