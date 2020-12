La Juve nervosa perde sei punti in un solo giorno, Pirlo chiude il 2020 nel peggior modo possibile

Peggio di così, era difficile fare. O anche solo immaginare. Nella serata in cui la Juventus ha visto sottrarsi dalla giustizia CONI i tre punti conquistati a tavolino per la gara contro il Napoli, che si dovrà giocare, i bianconeri ne perdono altri tre. Questa volta sul campo, quello di casa: la Vecchia Signora incappa in una serata storta. Anzi, nella peggiore serata in assoluto da quando esiste lo Stadium: la Juve non aveva mai perso con tre gol di differenza nel proprio impianto in Serie A. Lo ha fatto al cospetto della Fiorentina, capace di espugnare Torino con un pesantissimo 3-0, in una gara che ha evidenziato tutta la capacità dei bianconeri di farsi male da soli: decisive le prestazioni negative di Cuadrado e Bonucci su tutte, ma del resto il 2-0 porta la firma dell’autorete di Alex Sandro. E il 2020, per i campioni d’Italia in carica da nove anni a questa parte, si chiude nel peggiore dei modi possibili: Andrea Pirlo, critico sugli episodi arbitrali ma ancora di più sull’atteggiamento dei suoi, rimedia la sua prima sconfitta in Serie A da quando fa l’allenatore. Ma soprattutto ha 10 punti in meno di quanti ne avesse Sarri un anno fa di questi tempi, e rischia di scivolare a -10 dalla capolista se il Milan vincerà contro la Lazio. Il nervosismo di una giornata da dimenticare diventa eclatante quando il vicepresidente Pavel Nedved, in polemica con decisioni oggettivamente molto dubbie dell'arbitro, abbandona lo stadium. Peggio di così, dicevamo, era difficile fare.