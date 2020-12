La Juve offre il bis, per la prima volta. Dybala torna al gol e parla chiaro: il rinnovo resta un caso

vedi letture

Tutto bene, non proprio tutto facile. La Juventus di Andrea Pirlo espugna il Ferraris, battendo il Genoa con il risultato di 3-1. Decidono il ritorno al gol di Paulo Dybala, sul quale converrà tornare, e i due rigori di Cristiano Ronaldo, tra i migliori in campo anche nelle pagelle. 79 gol in 100 gare con la Juve per il campione portoghese, che trascina ancora una volta i bianconeri dal dischetto. Nel mezzo, la rete di Sturaro, a complicare le cose. Ma non ad impedirle, alla Vecchia Signora che forse ha trovato la strada giusta: bissato il successo sul Barcellona, ma soprattutto quello nel derby sul Torino. La Juve in questo campionato non aveva mai vinto due volte di fila, e questa è una notizia. Nel finale, il pepe arriva proprio da Dybala, autore della sua prima rete in questa Serie A: l’argentino torna sul rinnovo e non dice cose banali. “Cifre inventate - spiega la Joya dopo aver raccontato come senza gol non si sentisse più in sé - il mio agente era a Torino e non è stato chiamato”. Bello il ritorno tra i marcatori, altrettanto bella la gatta da pelare.