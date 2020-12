La Juve pareggia un altro big match, Morata-CR7 inceppati. E Pirlo non azzarda con i cambi

vedi letture

Se Alvaro Morata sbaglia un tacco a porta vuota e Cristiano Ronaldo si fa parare un rigore dall’ottimo Gollini, è difficile per la Juventus vincere. E infatti i bianconeri, dopo due successi consecutivi in campionato, si fermano sull’1-1 in casa contro l’Atalanta. Avanti con il bel gol di Federico Chiesa (migliore dei suoi dietro solo al portiere Szczesny), raggiunta dall’altrettanto bella rete di Freuler, la Vecchia Signora tiene a casa un punto e anche una prestazione che nel complesso soddisfa Andrea Pirlo, amareggiato per il risultato e per alcuni errori individuali. Ma non supera a pieni voti l’esame rappresentato dalla Dea, anche perché lo stesso tecnico bresciano rischia solo a fine gara Paulo Dybala e lascia in panchina sia Kulusevski che Ramsey. Così, mentre la questione legata al rinnovo dell’argentino tiene banco, la Juve resta in coda e in corsa per i primissimi posti, ma in questa Serie A pareggia il secondo big match giocato, a distanza di qualche mese da quello con la Roma.