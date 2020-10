La Juventus non molla la presa su Federico Chiesa. Ma ancora la quadra non è stata trovata

vedi letture

Federico Chiesa è stato convocato da Beppe Iachini e molto probabilmente giocherà titolare la sfida della Fiorentina contro la Sampdoria in programma questa sera. Una premessa d'obbligo, per affrontare la questione relativa al mercato della Juventus. Perché il 25 viola è e resta il principale obiettivo bianconero di questi ultimi giorni di calciomercato. Già, ma su quali basi? Ad oggi la formula più creativa, ma pure quella più gettonata, resta quella del prestito oneroso biennale con diritto/obbligo di riscatto. 10 milioni il primo anno, 10 milioni il secondo e riscatto al terzo, anche se in questo caso la cifra della maxi rata finale non è chiara. Si oscilla dai 30 ai 40 milioni di euro, per un totale fra i 50 ed i 60 complessivi. Un'operazione, quella relativa a Federico Chiesa, che proseguirà probabilmente fino alle ultime battute di mercato, come confermato dall'uomo mercato bianconero Fabio Paratici: "La Juve è sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore".

Capitolo cessioni - Lo scatto decisivo non è ancora arrivato insomma, ed in tal senso molto sembra legato alle eventuali cessioni di casa bianconera. Daniele Rugani è quello più vicino all'addio: il Rennes ha alzato il pressing, sullo sfondo restail Valencia oltre che West Ham e Newcastle. Gli altri nomi in uscita? Per Douglas Costa non sembrano esserci opportunità particolari, mentre Mattia De Sciglio potrebbe lasciare Torino da qui al 5 ottobre.