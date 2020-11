La Juventus si aggrappa a Morata: doppietta e 4-1 al Ferencvaros, ma Pirlo pretende di più

Una vittoria sul velluto, gestita senza troppi patemi: la Juventus di Andrea Pirlo vince 4-1 contro il Ferencvaros grazie al solito Morata, autore di un'altra doppietta dopo le due reti alla Dinamo Kiev. Un successo che mette i bianconeri in una posizione interessante in ottica qualificazione, visto anche il successo interno del Barcellona contro gli ucraini: 6 punti in 3 partite e secondo posto da poter ipotecare già nella prossima partita a Torino contro gli uomini di Rebrov. L'altra nota lieta della serata riguarda il ritorno al gol di Paulo Dybala, subentrato proprio allo spagnolo.

MAGGIORE CONCRETEZZA - Nonostante tutto Pirlo non è pienamente contento della prestazione dei suoi: "Sono soddisfatto del risultato, ma abbiamo fatto tanti errori di superficialità dovuti alla gara in discesa. Era importante fare risultato ma dobbiamo migliorare". Le quattro reti, dunque, non sono sufficienti per convincere l'allenatore bianconero: Juventus vincente, ma non convincente, almeno per il proprio tecnico. La classifica però parla chiaro, ora la testa va alla sfida di domenica contro la Lazio. Per migliorare c'è ancora tempo.