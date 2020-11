La Juventus torna in campo. E lo fa (almeno in parte) anche con De Ligt e Alex Sandro

Mentre le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo e quelle sul rinnovo non ancora firmato da Paulo Dybala continuano a rimbalzare, la Juventus nella giornata di ieri ha ripreso la preparazione agli ordini di Andrea Pirlo. Ovviamente senza i vari nazionali sparsi per il mondo. Dopo 3 giorni di riposo, il club bianconero si è allenato alla Continassa e dall’infermeria iniziano ad arrivare notizie rassicuranti. Chiesa procede nel percorso di recupero dopo l’affaticamento alla coscia, situazione simile per capitan Chiellini dopo il problema al bicipite femorale. Anche Ramsey è in fase di recupero, mentre le migliori notizie arrivano da De Ligt e Alex Sandro, entrambi allenatisi parzialmente in gruppo.

Parallelamente, diversi giocatori bianconeri hanno parlato alla stampa: Cuadrado dal ritiro della Colombia, Danilo ai colleghi brasiliani, Bernardeschi ai microfoni della Rai dal ritiro azzurro, dando anche una interessante chiave di lettura su Maurizio Sarri.