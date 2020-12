La Juventus torna in campo e oggi rientra CR7. Intanto Dybala riflette sulla proposta di rinnovo

La Juventus di Andrea Pirlo è pronta per ricominciare. Ed è pronta, soprattutto, a lasciarsi alle spalle il pesante ko contro la Fiorentina nell'ultima gara del 2020. Gran parte del gruppo bianconero nelle scorse ore si è sottoposto ai tamponi di rito per scongiurare nuove positività al Covid-19, quindi ieri sono ripresi gli allenamenti alla Continassa in forma individuale. Anche oggi, informa la società bianconera, i giocatori di Pirlo svolgeranno solo lavoro fisico singolo. Poi, una volta arrivati i risultati dei test, si potrà tornare a lavorare in gruppo, con Cristiano Ronaldo e Adrien Rabiot che rientreranno a Torino soltanto oggi e dovranno comunque sottoporsi ai tamponi prima di affacciarsi al JTC. Le buone notizie e i buoni auspici in vista del 2021 non mancano, visto che il tecnico bianconero può festeggiare il recupero al 100% di De Ligt, Chiellini e Demiral, tutti arruolabili per la prima dell'anno contro l'Udinese.

Mercato e rinnovi - In casa Juventus c'è grande attenzione alla situazione contrattuale di Paulo Dybala. Le ultime parlano di una proposta recapitata alla Joya da circa 10 milioni di euro a stagione per firmare il prolungamento. L'argentino ha preso tempo, sta valutando e a breve darà la sua risposta. Restando all'attacco, Fabio Paratici è alla ricerca di una punta funzionale alle idee di Pirlo che possa allargare la batteria a sua disposizione. I nomi? Dal solito Milik all'ex Llorente, nel mezzo anche Giroud e Pavoletti. Le operazioni in entrata dei bianconeri però non finiscono qua: con la sponda del Cagliari, si sta cercando di trovare la quadra per il McKennie-bis col terzino statunitense Bryan Reynolds dell'Fc Dallas.