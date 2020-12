La Lazio paga le gioie di coppa, l'Olimpico diventa tabù? Il 2-1 con l'Hellas pesa in classifica

Le fatiche di coppa pesano sulle sorti della Lazio. Ma il 2-1 incassato dall’Hellas Verona è anche la seconda sconfitta consecutiva in campionato all’Olimpico per la squadra di Simone Inzaghi, che peraltro in classifica si vede superato proprio dagli scaligeri. Serata storta, per diversi biancocelesti: nelle pagelle non brillano Milinkovic-Savic e Immobile, ma anche un senatore come Radu è stato protagonista di un episodio decisivo in negativo, seppur contestato dai capitolini. Pesa l’infortunio di Acerbi, poco prima della mezz’ora, gravano le tante assenze in un calendario forsennato, su cui si è soffermato anche il tecnico, che rivedrà la Lazio in campo tra appena tre giorni. Senza Luis Alberto e con Correa a mezzo servizio, manca la fantasia. E da lì viene in meno un po’ tutto. Il guaio? Non c’è tempo per rifiatare.