La lezione di Bergamo e le 200 panchine ad Anfield: Liverpool-Atalanta, parla Gasperini

Esserci è già tanto. Potersela giocare al cospetto del Liverpool è roba da grandi, e infatti Gian Piero Gasperini lo sottolinea: “In questo momento è un grandissimo traguardo per noi essere riusciti a giocare la Champions, sarà comunque un'opportunità, ma vorremmo fare una buona prestazione”. Ma l’Atalanta, ovviamente, non scende in campo se non per vincere, imparando anche dalla lezione subita a Bergamo (“dovremo essere più bravi”), anche senza per forza puntare sull’attacco: “Quando la squadra riesce ad essere compatta fa bene entrambe le fasi. Dobbiamo evitare di concedere alcuni spazi dove loro sono bravi e tecnici”. In una serata, comunque andrà, speciale: quale palcoscenico migliore di Anfield, per festeggiare 200 panchine orobiche.

