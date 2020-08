La linea verde dell'Inter esula dal futuro di Conte. Ok Tonalli, Kumbulla quasi

L'Inter ha intenzione di investire sul mercato per accorciare ulteriormente il gap che c'è con la Juventus. Sicuramente i nomi di Tonali e Ndombele solleticano l'appetito ed è anche probabile che per il centrocampista del Brescia ci sia già un accordo di massima fra le due parti a dieci milioni di euro per il prestito più venticinque di obbligo di riscatto. In compenso per la retroguardia si è avvicinato ulteriormente anche Marash Kumbulla: c'è il sì del giocatore, ora bisognerà aspettare le mosse di Marotta.

In compenso c'è già stato un contatto telefonico fra Zhang e Antonio Conte, con il futuro del tecnico che continua a essere nebuloso perché non sono piaciute alcune delle risposte date dall'allenatore nel suo sfogo pubblico. Tutti discorsi rimandati alla fine del campionato, tranne per Tonali: lui è praticamente già acquistato e non dipende da Conte.