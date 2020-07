La lotta Real-Barça continua: i blancos vincono di misura, ma c'è la reazione blaugrana

Dopo due pareggi consecutivi il Barcellona è tornato alla vittoria in campionato battendo 4-1 il Villarreal e rispondendo così alla vittoria del Real Madrid che nel primo pomeriggio aveva battuto di misura e con qualche polemica di troppo, l'Athletic Bilbao. Un'altra vittoria di rigore per i blancos, accusati di ricevere continui aiuti dal Var. Così la squadra di Zidane era scappata a +7 sul Barcellona che però in serata ha prontamente risposto con i gol di Suarez e soprattutto Griezmann, tornato titolare dopo la panchina con l'Atletico e le critiche ricevute da Setien per averlo messo in campo soltanto negli ultimi minuti di recupero. Setien appunto, che torna sui suoi passi e per ora resiste. Intanto è sempre Real Madrid-Barcellona per la Liga e i punti di distacco restano quattro.