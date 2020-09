La nuova Serie A 2020/21: le probabili formazioni in vista della prima di campionato

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stanissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

La nuova Atalanta 2020/21: Gomez dal 1', Muriel titolare nel tridente.

Il nuovo Benevento 2020/21: Caprari e Lapadula rafforzano l'attacco di Inzaghi.

Il nuovo Bologna 2020/21: c'è Palacio come riferimento davanti. Fuori Medel per squalifica.

Il nuovo Cagliari 2020/21: senza Nainggolan, ma con Marin. Anche Sottil verso la titolarità.

Il nuovo Crotone 2020/21: centrocampo rivoluzionato, subito le chiavi a Cigarini.

La nuova Fiorentina 2020/21: davanti il duo Kouamé-Ribery, Amrabat fuori per squalifica.

Il nuovo Genoa 2020/21: tanti acquisti, nessuno titolare. Maran riparte dal 3-5-2.

Il nuovo Hellas Verona 2020/21: senza Kumbulla, tocca ad Empereur completare la difesa.

La nuova Inter 2020/21: Vidal è in arrivo, tanta curiosità per il debutto di Hakimi.

La nuova Juve 2020/21: Pirlo col 4-3-3 dinamico. Cuadrado nel tridente, Kulusevski falso nueve.

La nuova Lazio 2020/21: in attesa di Fares, la formazione è in versione 19/20.

Il nuovo Milan 2020/21: per Tonali inizio in panchina, tocca a Ibra guidare i rossoneri.

Il nuovo Napoli 2020/21: panchina a Parma per Osimhen, sarà Mertens il riferimento centrale.

Il nuovo Parma 2020/21: Hernani provato trequartista, davanti Inglese e Gervinho dal 1'.

La nuova Roma 2020/21: Dzeko nell'incertezza, Fonseca schiera Cristante in difesa.

La nuova Sampdoria 2020/21: Ranieri riparte dal 4-4-2, con Quagliarella-Bonazzoli davanti.

Il nuovo Sassuolo 2020/21: Haraslin titolare, in difesa Chiriches affianca Ferrari.

Il nuovo Spezia 2020/21: Galabinov guida l'attacco, al suo fianco Gyasi e Mastinu.

Il nuovo Torino 2020/21: Belotti guida l'attacco, Berenguer il fantasista scelto da Giampaolo.

La nuova Udinese 2020/21: Molina in ritardo, ma Ouwejan dovrebbe essere titolare.