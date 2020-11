La rinascita di Morata e il paradosso Lukaku: bomber di Juve e Inter al centro delle loro Nazionali

Alvaro Morata torna tra i convocati della Spagna. Una convocazione figlia del suo gran rendimento con la maglia della Juventus e anche dell'intuizione di mercato dei bianconeri, che lo scorso settembre hanno deciso di riportare l'attaccante ex Atletico Madrid a Torino dopo aver a lungo lavorato alle soluzioni Luis Suarez ed Edin Dzeko. Ebbene, sono bastati appena due mesi a Morata per convincere anche i più scettici sul suo conto e far dimenticare i due prestigiosi obiettivi sfumati della 'Vecchia Signora'. Con sei gol in sette partite tra Serie A e Champions League, oltre a un ruolo da protagonista assoluto dentro e fuori dal campo. "Alvaro è un giocatore diverso adesso", ha dichiarato non a caso Luis Enrique, ct della Nazionale spagnola. "Non so se alla Juve sia migliore, ma è chiaro ed evidente che il suo rendimento sia cresciuto".

Una chiamata da star, tra l'entusiasmo e tanta curiosità da parte degli aficionados della Roja, ben diversa da quella di Romelu Lukaku coi 'Diavoli Rossi'. Il centravanti dell'Inter, autore di ben sette gol in sette partite tra campionato e coppe, si è perso per infortunio la prestigiosa notte europea col Real Madrid e non è al meglio neanche oggi in vista del match valido per il 7° turno di Serie A con l'Atalanta, in programma domenica prossima a Bergamo. Eppure, il ct del Belgio Roberto Martinez non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui per i prossimi impegni della Nazionale: "Lunedì sarà con noi, siamo fiduciosi. Ci ho già parlato", sono state infatti le sue dichiarazioni sulla convocazione dell'infortunato Lukaku. Con buona pace dell'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta.