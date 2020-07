La rivelazione di Radio Rai: Messi senior a Milano, esplodono i rumors

La notizia, clamorosa, ha fatto inevitabilmente il giro del web in pochissimo tempo, visto che rischia di aprire scenari inimmaginabili, o perlomeno non percorribili, almeno fino a pochi giorni fa: come annunciato da Filippo Grassia a Radio Rai, Jorge Messi, padre dell'asso Lionel, dai primi di agosto prenderà possesso di un appartamento a Milano, con i tifosi di Inter e Milan che inevitabilmente hanno iniziato subito a sognare in grande. Specie quelli di sponda nerazzurra, visto che non è la prima volta che questo accostamento viene fuori. Dal canto suo, però, la società interista ha smentito le voci, così come dalla Spagna fanno sapere che Leo sarà blaugrana almeno fino al 2021. I tormentoni, però, sono già cominciati ma il padre ha preso la residenza a Milano per questioni fiscali e non per discutere il futuro del figlio.