La Roma fiuta la vetta col successo sul Torino. Ma Fonseca predica calma

Una partita che si è messa subito in discesa, per la Roma di Paulo Fonseca. L'espulsione di Singo al minuto 14 ha permesso ai giallorossi di giocare in superiorità numerica quasi tutto il match poi terminato 3-1. Bene quasi tutti, fra i giallorossi, da Spinazzola a Villar fino, soprattutto, a Pellegrini e Mkhitaryan. La nota stonata è invece Pau Lopez, decisamente incerto sulla rete di Belotti dopo un'ora abbondante di inattività.

La classifica adesso sorride ai giallorossi che in un sol colpo hanno superato Sassuolo e Napoli e affiancato la Juventus al terzo posto a -4 dal Milan capolista. Ma il tecnico Fonseca per il momento non si sbilancia ed evita di guardare lontano: ciò che più conta è la prossima sfida contro l'Atalanta.