La Roma gioca a tennis e si gode Zaniolo. Fonseca: "Nicolò è un talento. Non lo vendiamo"

La Roma dopo un primo tempo piuttosto equilibrato dilaga nella ripresa e passeggia sulla SPAL andando a segno per ben sei volte. Una vittoria sotto il segno di Bruno Peres, autore di una doppietta e devastante su ambedue le fasce, ma anche di Nicolò Zaniolo che nel finale entra e segna un gran gol che non passa inosservato agli occhi del tecnico Paulo Fonseca che nel dopo gara lo elogia ("Si tratta di un talento e può ancora crescere. Non mettiamogli pressione") e lo blinda ("Non vogliamo vendere nessuno dei nostri giocatori più importanti come appunto Zaniolo e Pellegrini”).