La Roma macchia il cammino europeo con il KO di Sofia. Fonseca contrariato per gli errori

La Roma, che aveva la qualificazione già in tasca, chiude nel peggiore dei modi il Girone di Europa League crollando contro il CSKA Sofia in trasferta. Finisce 3-1 per i bulgari che in una sola sera segnano più gol che nelle precedenti cinque (erano fermi a quota zero) e si portano a casa uno scalpo prezioso. Fra i giallorossi brilla il giovane Milanese, autore del gol del momentaneo 1-1, mentre tradiscono Diawara e Fazio.

Nel post gara il tecnico Fonseca si sofferma sugli errori dei suoi che hanno spianato la strada agli avversari: “Abbiamo perso e non mi sono piaciute molte cose, ma abbiamo avuto tanti inconvenienti. Non dobbiamo ripetere questi errori”. Si gode il momento invece Milanese alla prima rete in giallorosso: “È stata una serata indimenticabile per me”.