La Roma non molla Smalling, disposto a tagliarsi l'ingaggio. Ma occhio all'Inter di Conte

La Roma vuole riportare nella Capitale Chris Smalling, difensore rientrato al Manchester United dopo una positiva esperienza in giallorosso. Anche l’inglese, dal canto suo, sembra avere voglia di tornare nella Capitale, dove si è trovato bene. In attesa di capire se la Roma - alle prese adesso con un ribaltone a livello societario - riuscirà a trovare l’accordo con i Red Devils, dal difensore è già arrivata la disponibilità a tagliarsi l’ingaggio per rendere più facile il tesseramento da parte dei giallorossi. Senza dimenticare che durante le vacanze in Sardegna il calciatore ha subito il pressing di diversi suoi ex compagni, tutti Kolarov, Pellegrini, Mkhitaryan e Spinazzola.

Tutta via la concorrenza non manca. Il tecnico dell'Inter Antonio Conte avrebbe indicato l’inglese come il rinforzo perfetto per la difesa a livello di esperienza e addirittura lo preferirebbe al talento Marash Kumbulla. Restano inoltre forti le sirene in Premier League, con tentativi da parte di Newcastle e Fulham.