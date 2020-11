La Roma peggiore della stagione subisce il poker del Napoli. Fonseca non cerca scuse

La Roma viene arata da un Napoli superiore in ogni zona del campo, ridimensionando le proprie ambizioni dopo un grande inizio di campionato. Le pagelle sono impietose, con Mirante in serata no: l'unico che si salva è dunque Spinazzola.

Non cerca nessun alibi Paulo Fonseca, che conferma come i giallorossi non riuscissero a firmare tre passaggio consecutivi. Stesso tenore Edin Dzeko, ritornato dopo il Coronavirus, che ha escluso di essere i peggiori del mondo ma che c'è necessità di svegliarsi per evitare certe situazioni.