La Roma perde a Cagliari. Ormai è chiaro: Fonseca si gioca l'all-in sull'Europa League

vedi letture

Già alla lettura delle formazioni, era ben chiara l'idea che Fonseca stesse pensando più alla trasferta di Manchester di giovedì che alla sfida in casa del Cagliari. La Roma fatica a fare punti, e perde ancora in trasferta: dopo il Torino, è stavolta il Cagliari a ringraziare le scarse motivazioni e l'attenzione non sempre al massimo dei giallorossi, ai quali non è bastato un ottimo Carles Perez (migliore in assoluto) per evitare un altro ko, frutto del maggior cinismo e della fame mostrati dagli avversari. La difesa fa acqua, con 51 gol subiti bisogna scendere fino al 14° posto per trovarne una più bucata: nel post-partita l'allenatore, che ha voluto distinguere tra la sconfitta di Torino e quella fresca della Sardegna Arena, ha precisato che andare a Manchester solo per difendersi non sarebbe produttivo, ma a guardare i numeri un po' d'attenzione dietro servirà. Così come in campionato: il Sassuolo ha accorciato ed è ora a -3: se l'all-in europeo di Fonseca non dovesse andare a buon fine, il rischio di rimanere fuori da tutto, giocando così, sarebbe concreto.