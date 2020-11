La Roma vince, convince e si gode i numeri di Mkhitaryan. Con la classifica che sorride

L'uragano Mkhitaryan si è abbattuto su Marassi. Calcisticamente parlando, i tre gol dell'armeno hanno letteralmente scoperchiato le difese di un Genoa mai capace di rispondere ai colpi della Roma. Nel pomeriggio di Marassi, è l'armeno il vero protagonista con una tripletta d'autore, giocate e numeri d'alta scuola. Migliore in campo, trascinatore dei compagni, uomo simbolo di una Roma da piani alti della classifica.

Già, perché questa Roma comincia a convincere davvero, anche se Fonseca predica calma: "Una vittoria non cambia gli obiettivi". Vero, ma intanto il tecnico giallorosso può godersi un Mkhitaryan in versione deluxe. E poco importa, forse, se dall'altra parte la delusione l'ha rappresentata un altro attaccante: Borja Mayoral. I voti non lo premiano, ma per una volta sono i numeri del match winner a prendere la scena. Per una vittoria, quella giallorossa, che sa tanto di svolta. Sia in campo che a livello mentale.