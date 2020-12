La rottura è definitiva: Gasperini esclude il Papu Gomez dai convocati per la Roma

Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Roma, in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo. L’allenatore, in condivisione con la società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro Papu Gomez. Si rivede invece Josip Ilicic. Il tecnico, in conferenza stampa, non ne ha voluto sentir parlare. "Se vogliamo parlare di calcio bene. Ne stiamo parlando da giorni, ma domani abbiamo una partita importante. Dobbiamo preparare questa gara che sentiamo, la nostra attenzione è rivolta alla sfida di domani".