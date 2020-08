La Samp chiude con un pareggio e diverse certezze. E Ranieri non sbaglia un colpo

Un pareggio che serve per le statistiche e di certo non indimenticabile. Si chiude anche il campionato della Sampdoria, nonostante le difficoltà del caso: finisce 1-1 contro il Brescia, tante buone indicazioni per mister Ranieri che non sbaglia più un colpo. Lo scorso anno ha risollevato la Roma, in questo torneo è riuscito a raggiungere la salvezza con i doriani. Un obiettivo possibile, ma non a quattro giornate dal termine: a confermarlo è lo stesso tecnico blucerchiato al termine della sfida, soddisfatto di questo finale in crescendo. Ora è il momento di chiudere un capitolo abbastanza tormentato e ripartire il prima possibile.