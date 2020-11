La Samp è solida, ma stavolta non stupisce. 1-1 nel derby, dove può arrivare Ranieri?

vedi letture

Nessuno ha mai detto che non ci sia tre senza quattro. E così la Sampdoria, reduce da tre successi consecutivi in campionato, frena contro il Genoa ed esce dal derby della Lanterna numero 75 in Serie A con il risultato di 1-1 e un solo punto. Che sa di rammarico, per quanto fatto vedere dai blucerchiati, anche se Claudio Ranieri assicura: quando non si riesce a vincere, è comunque meglio non perdere. Così i doriani, lanciati dal gol di Jakub Jankto, migliore dei suoi, hanno tenuto il campo e il possesso, ma in fin dei conti non sono stati ficcanti a sufficienza per bucare le resistenze dei rivali cittadini. Ne è uscito un primo tempo migliore del secondo, ne viene fuori una classifica che pone un interrogativo: dove può arrivare questa Sampdoria? Lo stesso Ranieri si nasconde e nicchia, punta i 40 punti canonici come obiettivo della sua squadra. Coriacea e compatta, più che fantasiosa e capace di pungere. Una solida certezza: magari inserendo i nuovi acquisti potrà anche osare un po' in più in alto.