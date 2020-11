La sorpresa Tiago Pinto e i dubbi verso il Parma: le parole di Fonseca

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Parma: “Come stanno Pellegrini e Smalling? La condizione di Lorenzo non è la migliore. Si è allenato solo oggi, ma sarà convocato. Smalling non è pronto e non giocherà”, ha esordito.

Dall’ultima partita contro il Parma, la Roma non ha più perso sul campo: "Il tempo è molto importante nel calcio. Abbiamo lavorato tutti insieme per costruire un'identità ed è più chiaro che la squadra sia costruita meglio. Quando un allenatore arriva ha sempre bisogno di tempo per costruire un'identità. La squadra conosce meglio le mie idee. La squadra gioca insieme diversamente rispetto a prima, ma sono i risultati che ci portano fiducia”.

Due parole anche sul nuovo ds Tiago Pinto: “È stata una decisione del presidente. Tiago Pinto un grande direttore sportivo e arriva da un grande club. Sono contento. Mi piace confrontarmi con i dirigenti, ma è stata una scelta mia dopo mesi di esperienza e dopo aver conosciuto bene la squadra. È importante lavorare da squadra, tutti possiamo scegliere quello che è meglio per la Roma”, ha concluso.