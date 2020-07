La SPAL crolla nella ripresa. Di Biagio amareggiato: "Ci siamo fatti gol da soli"

vedi letture

La SPAL regge solo un tempo l'urto con la Roma e poi crolla nella ripresa chiudendo con un punteggio tennistico che non rende merito al coraggio dimostrato dalla squadra di Di Biagio. Un passivo pesante causato anche dalle incertezze del portiere Letica e di tutta la retroguardia. Amaro il commento del tecnico Di Biagio in conferenza: "Non siamo mentalmente spenti. Nel primo tempo siamo stati in partita. Abbiamo giocato un calcio propositivo, poi logicamente quando vai in svantaggio tutto diventa difficile. Ci siamo fatti dei gol da soli e questo lo paghi caro".