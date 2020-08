La storia che non c'è stata: Lazio-David Silva, ora volano gli stracci. Duro botta e risposta

David Silva e la Lazio, una storia che non c'è stata, perché lo spagnolo ha scelto la Real Sociedad e non i biancocelesti. Che ci sono rimasti male, anzi malissimo. E infatti resta il botta e risposta. La versione della società capitolina è affidata in mattinata a una stringata e durissima nota stampa del ds Igli Tare: "Rispetto per il giocatore, non per l'uomo", tuona il ds albanese. A stretto giro di posta, arriva la replica del fantasista iberico: "Hanno sempre parlato con l'agente, non con lui, perché lo tirano in ballo come uomo?". Volano gli stracci sul passato, ora la Lazio può solo guardare avanti. E cercare un altro David Silva.