La tegola che non ci voleva: Hakimi positivo al Covid-19. Conte deve correre ai ripari

"FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach. L'esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario". Con questo comunicato l'Inter ha reso noto un nuovo importantissimo caso di Covid-19 che ha colpito il gruppo squadra. Un assenza pesantissima per Antonio Conte, come si è visto già in Champions League ieri sera contro il Borussia Moenchengladbach.

A commentare il tutto anche Beppe Bergomi: "Con Hakimi l'Inter perde un pezzo da 90, soprattutto in termini di velocità". Adesso resta da capire per quante settimane il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare all'esterno destro.