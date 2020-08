La vulcanica conferenza di Mihajlovic: dall'agonia campionato alla brutta figura di Firenze

vedi letture

È un Sinisa Mihajlovic vulcanico, quello visto in questo finale di stagione. Il tecnico del Bologna, che contro il Torino festeggerà le 300 panchine in Serie A , si è mostrato ancora una volta contrario al calcio post-coronavirus : "Manca l'ultimo match e penso che tutto il calcio italiano non veda l'ora che finisca. Questo non è il calcio. Abbiamo scelto il male minore, era l'unico modo per finire, ma fortunatamente siamo alla fine della stagione. È stata un'agonia", le sue parole nella consueta conferenza stampa di presentazione.

Non è mancata, poi, neanche una battuta sul brutto ko incassato a Firenze (4-0 con la Fiorentina) mercoledì scorso: "Non ho parlato con la squadra dopo questa sconfitta, non ho detto nulla. A volte il silenzio è più forte delle parole. I ragazzi sono grandi e vaccinati, se vogliono fare un'altra brutta figura la fanno. E se non capiranno, non capiranno mai... Spero domani possano fare una bella gara", sono state le dichiarazioni di Miha alla vigilia dell'ultima giornata di campionato. A confermare, per l'ennesima volta, il suo rapporto piuttosto diretto coi calciatori felsinei.